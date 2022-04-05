فرنجيه إستقبل سفير أرمينيا وبحثا في القضايا الراهنة

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفير ارمينيا في لبنان فاهاغن اتابكيان في حضور السيد انطوان مرعب والدكتور جان بطرس، حيث تم البحث في مجمل التطورات الراهنة محليا واقليميا ودوليا، سيما ما يختص بالازمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على دول العالم.