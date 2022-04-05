كلودين عون: اطلبن المساعدة فالمعتدي هو المذنب

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون وفريق عمل من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة، "ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات" في بيروت، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة مي طبال والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.

وخاطبت السيدة عون الفتيات خلال اللقاء، قائلة: "هدفنا اليوم من الجلسة معكن هو التوعية على كل أنواع العنف، خصوصا مع تطور التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي".وشددت على انه "في حال تعرضكن لأي شكل من أشكال العنف، اطلبن المساعدة ولا تشعرن بالذنب لأن اللوم لا يقع على عاتقكن أبدا، بل المعتدي هو المذنب، لا أحد يمكنه أن يحملكن المسؤولية مهما كان نوع العنف، معنويا أو جسديا أو لفظيا أو جنسيا. ويمكنكن التواصل مع وزارة التربية على الخط الساخن 01772000 أو مع مديرة المدرسة أو البيئة العائلية".وختمت: "تحلين بالثقة بأنفسكن وهذه الثقة لا تأتي الا من خلال التمكين من خلال التحصيل العلمي وتعزيز وقدراتكن النفسية والشخصية".وشملت الزيارة جلسة توعوية تمحورت حول "الوقاية من العنف"، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، بعدها تم تزويد الطالبات بمجموعة لوازم خاصة بهن.