لبنان

لجنة المال أقرت إعفاء ورثة شهداء التفجيرات من الضرائب

Lebanon 24
05-04-2022 | 09:40
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 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022، في حضور وزير المالية يوسف خليل.
وتابعت اللجنة مناقشة مواد الموازنة واقرت منها، "اعفاء ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الإرهابية لا سيما انفجار مرفأ بيروت من الضرائب".
 
ولفت كنعان الى ان "اللجنة تعتبر ان عدم وجود موازنة يعمق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها انما مع معالجة الاختلالات الواردة فيها"، وشدد على انه "لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة، كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ليرة للدولار الواحد ويدفع ضرائبه على سعر صيرفة".
 
وقال: "طالبنا وزارة المالية بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة".
  
وكانت اللجنة قد ناقشت وأقرت عددا من المواد من المادة 35 الى 43، وستتابع الخميس عملها بعد مشاركتها غدا بجلسة اللجان المشتركة حول استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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