لبنان

اتفاق تعاون مالي بين لبنان والمانيا

Lebanon 24
05-04-2022 | 09:58
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وقع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل على اتفاق تعاون مالي للعامين2019 -2020 تقدم المانيا بموجبه مساعدات الى لبنان بقيمة ٥٠ مليون يورو تتوزع على عدة مشاريع 
منها البرنامج التعليمي في لبنان ( بناء مدارس) وبرامج المياه والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للاجئين والصرف الصحي في الغدير  وتدابير فورية لمواجهة كوفيد 19  في لبنان .
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