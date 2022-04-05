اتفاق تعاون مالي بين لبنان والمانيا

وقع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل على اتفاق تعاون مالي للعامين2019 -2020 تقدم المانيا بموجبه مساعدات الى لبنان بقيمة ٥٠ مليون يورو تتوزع على عدة مشاريعمنها البرنامج التعليمي في لبنان ( بناء مدارس) وبرامج المياه والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للاجئين والصرف الصحي في الغدير وتدابير فورية لمواجهة كوفيد 19 في لبنان .