اشكال واطلاق للنار في "شارع عزمي" في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في شارع عزمي في طرابلس بين المدعو "ح.ع" من جهة والمدعو "م.ج" من جهه اخرى.





وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف الى المكان وعملت على نقل المصاب الى المستشفى "الاسلامي"



وفر مطلق النار الى جهه مجهولة. وتطورالاشكال الى اطلاق نار، ما ادى الى اصابة المدعو "ح.ع".وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف الى المكان وعملت على نقل المصاب الى المستشفى "الاسلامي"وفر مطلق النار الى جهه مجهولة.