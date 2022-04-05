لبنان

قائد الجيش عرض وسفير كوريا مجالات التعاون

Lebanon 24
05-04-2022 | 10:42
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الكوري في لبنان IL Park يرافقه الملحق العسكري المقدم Hyokeun Jee، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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05/04/2022 20:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

السفير الكوري

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