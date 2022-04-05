حسين مفقود... خرج من منزل ذويه منذ أكثر من شهر ولم يعد فهل تعرفون عنه شيئاً؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:حسين حسن رايد (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)الذّي خرج بتاريخ 05-03-2022 من منزل ذويه الكائن في بلدة عرسال ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.