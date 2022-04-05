لبنان

وزارة الاقتصاد والتجارة تنفي ما ذكره تجمع المطاحن عن سير المفاوضات مع البنك الدولي

Lebanon 24
05-04-2022 | 10:43
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نفي المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بالسيد أحمد حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص  الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح.
 
وأكد أن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن اي تطوّر يحصل في هذا الخصوص.
وأشار الى ان المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين.
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