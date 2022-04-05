لبنان

اعتصام لأساتذة الرسمي في الهرمل طالب بتحويل الرواتب إلى المدارس

Lebanon 24
05-04-2022 | 10:55
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل أن الأساتذة في التعليم الرسمي في الهرمل نفذوا اعتصاما أمام أحد المصارف المقفلة منذ مدة طويلة في الهرمل طالبوا فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والحكومة بتحويل الرواتب والأجور إلى المدارس والثانويات والمهنيات والدوائر الرسمية أو إلى شركات تحويل الاموال الموجودة في قضاء الهرمل أو إعادة فتح فروع المصارف في قضاء الهرمل.
 
وأكدوا أنهم "سيلجأون إلى تصعيد تحركهم في حال لم تتحقق مطالبهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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