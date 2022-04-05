لبنان

نقابة عمال "أوجيرو": عدم وصول اعتماداتٍ مالية سيدفعنا لبدء إضراب مفتوح

Lebanon 24
05-04-2022 | 11:39
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أعلن المجلس التنفيدي لنقابة موظفي وعمال هيئة "اوجيرو" في بيان، اثر اجتماعه اليوم، انه "بناء على المعطيات المتوفرة وبعد الالتزامات الحالية التي قدمت للمجلس، فإن الفرصة الأخيرة الممنوحة لأصحاب القرار لوصول الاعتمادات المالية إلى الهيئة تنتهي مساء يوم الجمعة في 08/04/2022، وفي حال عدم وصولها، يبدأ الإضراب المفتوح من صباح يوم السبت في 09/04/2022 ولن يُرفع قبل وصول الاعتمادات المطلوبة إلى مالية الهيئة".
 
وأوضح انه "في حال إعلان الإضراب المفتوح، يطلب من جميع الزملاء العاملين عدم القيام بأي أعمال صيانة أو تركيب أو تعبئة مازوت لأي مركز وتحت أي ظرف وتتوقف كامل خدمات الهيئة بشكل كلي".
 
وسيعلن المجلس "تفاصيل الإجراءات التي سيتخذها أثناء فترة الإضراب في بيان يصدر عن مجلس النقابة مساء الجمعة".
 
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