جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1093551.

كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10323.