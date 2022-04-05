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لبنان
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
05-04-2022
|
11:49
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1093551.
كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10323.
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