لبنان

التوتر يعود إلى التبانة.. الإشكال المُسلّح يتجدّد

Lebanon 24
05-04-2022 | 12:09
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وقع إشكالٌ مسلح جديد في منطقة التبانة، مساء اليوم، حيثُ حصل تبادلٌ لإطلاق النار.
وتسيطرُ حالة من الهلع في صفوف أبناء المنطقة، في وقتٍ نفذت فيه قوة من الجيش انتشاراً ضمن المنطقة. 
 
 
 
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