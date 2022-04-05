لبنان

الراعي استقبل سفير كازاخستان وتلقى دعوة رسمية لزيارتها

Lebanon 24
05-04-2022 | 12:19
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اليوم، جورج عازار ممثل المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيريك زيمور.
 
بعد اللقاء قال عازار: "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة وتبادلنا الآراء حول المستجدات المحلية والعالمية، وحول وضع لبنان الحالي ومطلب غبطته بعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان يعيد الحياد الذي عهده منذ زمن بعيد حين كان يعرف بسويسرا الشرق، كما نقلت لصاحب الغبطة رسالة من المرشح إيريك زيمور يعد فيها في حال انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية بأن يضع ثقله على المستوى الدولي لتشكيل لجنة دولية تقر حياد لبنان، كما يعد زيمور بدعم الشعب اللبناني الذي يعاني منذ تفجير الرابع من آب". 
 
نجاد فارس
كما استقبل الراعي نجاد عصام فارس الذي قال بعد اللقاء: "قمت بواجب زيارة غبطة البطريرك الراعي، واطلعت منه على قراءته الموضوعية المتجردة للأوضاع اللبنانية الراهنة. وعلى رؤيته السليمة للخروج من الأزمة القائمة. وجددت له تعلقنا بالمقام البطريركي وبشخص غبطته وبالدور الروحي والوطني الذي يضطلع به. وهو دور مرتبط بتاريخ لبنان الكيان وصيغة العيش المشترك والرسالة الحضارية للعالم أجمع. كما نقلت لغبطته تحيات دولة الرئيس عصام فارس وأمله في أن يوفق الله مساعي غبطته وجهوده الكبيرة لإنقاذ لبنان".
 
سفير كازاخستان 
وبعد الظهر استقبل الراعي سفير كازاخستان في لبنان يرزان كاليكينوف يرافقه مستشاره بلال جنيد. وقد سلم الراعي رسالة خطية من الرئيس قاسم جومارت توكاييف تضمنت دعوة رسمية لزيارة كازاخستان وللمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الاديان، الذي سيعقد في 14 و 15 ايلول 2022 في مدينة نور سلطان تحت عنوان: "دور زعماء الاديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الوباء".
 
وختم الرئيس الكازاخستاني رسالته الى البطريرك الراعي: "اني على ثقة تامة ان مشاركة غبطتكم المباشرة في اعمال المؤتمر هذا ستعطي دفعة جديدة لتطوير الحوار العالمي بين الاديان، وكذلك لتكثيف تفاعلنا في صوغ ثنائية ومتعددة الاطراف".  
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