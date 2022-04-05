لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"

اشتكى العديد من المواطنين من فاتورة اشتراك المولدات عن شهر آذار الماضي، إذ أن أصحاب المولدات لم يلتزموا باحتساب التسعيرة العادلة للكيلوواط كما يجب.

وفعلياً، فإنّ وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة للكيلوواط في النصف الأول من آذار للكيلوواط وبلغت 9370 ليرة، في حين أصدرت تسعيرة ثانية للكيلوواط للنصف الثاني من الشهر الماضي وبلغت 10695 ليرة لبنانية.

والصحيح هو أنه يجب احتساب التسعيرة النهائية للكيلوواط من خلال التسعيرتين المذكورتين، إلا أن أصحاب المولدات تناسوا التسعيرة الأولى واحتسبوا مباشرة الثانية في فواتيرهم.

وفعلياً، فإن التسعيرة العادلة للكيلوواط يجب أن تكون 10033 ليرة لبنانية، وبالتالي فإن احتساب الكيلوواط على أساس 10695 رتّب على المواطنين تكلفة إضافية بقيمة 662 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط.