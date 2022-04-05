احتوى قيادي حزبي شاب قراراً حليفاً بإبعاده، لمصلحة منافس معروف، ولإعتبارات لا صلة لها بما أعلن أو ما جرى التفاهم حوله، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".