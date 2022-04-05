لبنان

شرخ

Lebanon 24
05-04-2022 | 17:15
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أدى تزايد اللوائح في بعض الدوائر لإحداث شرخ بين المتحالفين، لا سيما في بعض دوائر الجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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