لبنان

البطريرك الراعي قريباً في بعبدا

Lebanon 24
05-04-2022 | 17:52
A-
A+
Doc-P-939194-637848032728912238.jpg
Doc-P-939194-637848032728912238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "اللواء" ان لقاءً قريباً منتظراً بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: لبنان في طبيعته هو بلد حيادي ولطالما كان لديه دور حوار وتلاقي (LBCI)
lebanon 24
06/04/2022 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي عرض الأوضاع مع وفد مجموعة العمل الاميركية حول لبنان
lebanon 24
06/04/2022 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: حذار المسّ بحرّية التعبير فهذه الأساليب القمعية لا تشبه لبنان والتمادي في القمع يؤسّس لثورة شعبية
lebanon 24
06/04/2022 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: إلى متى أيها السياسيّون تمعنون في قهر شعبنا وتنسفون الحلول للإطباق على لبنان؟
lebanon 24
06/04/2022 04:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:11 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2022-04-04
18:35 | 2022-04-05
18:22 | 2022-04-05
18:16 | 2022-04-05
17:58 | 2022-04-05
17:15 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website