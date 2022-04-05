لبنان

مجلس الوزراء ينعقد ظهراً.. وجلسة نيابية مشتركة لدرس اقتراح استرداد الأموال النّقدية

Lebanon 24
05-04-2022 | 22:06
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تعقد جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم في السراي الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية.
وكتبت" النهار" بدا واضحا ان ملف التعيينات الديبلوماسية قد انفجر من الداخل قبل إنجازه بعدما تصاعدت بقوة وتيرة الفضيحة التي تشوب هذه التشكيلات لجهة المخالفات النظامية والقانونية والانتهاكات التي رافقت وضع مشروع التشكيلات وهددت بانفجار علني لو لم يلجم صدورها رئيس الحكومة من دون ان يعني ذلك ان الفضيحة قد طمست او ان المشروع قد جمد. ومعروف ان معظم التعيينات جاءت على قياس مطالب واشتراطات "التيار الوطني الحر" وترافقت مع عملية محاصصة بين عدد من القوى النافذة" .
اما نيابيا  فعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢
وفي السياق النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، لعقد جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لدرس اقتراح القانون الرّامي إلى استرداد الأموال النّقدية والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019
 
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