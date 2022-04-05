لبنان

3 تحديّات قد تعرقل الانتخابات

Lebanon 24
05-04-2022 | 22:53
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قال الأمين العام لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE" روني الأسعد، في حديث ل "نداء الوطن"إن "إجراء الانتخابات النيابية، عملية محفوفة بمخاطر وصعوبات لوجستية قد تؤدي إلى تأجيلها أو عرقلتها، إذا لم تعمل الحكومة على معالجتها وتذليل العقبات التقنية المرتبطة بإدارتها، منها صرف الاعتمادات اللازمة للهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حيث طالبت الأخيرة بصرف 18 مليون دولار، بدل 15 مليون، وهي بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك من أجل المباشرة في عملية الإشراف ومراقبة الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابي".

أما التحدي الثاني حسب الأسعد، فهو مرتبط بتأمين التيار الكهربائي في كافة مراكز الانتخاب في كلّ لبنان، أثناء الاقتراع وتحديدًا خلال عمليات الفرز، في ظل أزمة استيراد الفيول المرتبطة بالـ"فريش دولار"، الأمر الذي قد يدفع وزارة الطاقة إلى التعاون مع البلديات وأصحاب المولّدات.

وعطفًا على الواقع المالي ونتائجه السلبية على موظفي القطاع العام، يتابع الأسعد: "يبرز التحدّي الثالث، في أن يؤدّي هذا الوضع، إلى إضراب الموظفين العامّين والقضاة في لبنان، في حال عدم موافقتهم على السلفة المالية التي أقرّتها الحكومة، ما يعني عدم تشكيل أقلام اقتراع، والهيئات القضائية المولجة بمتابعة اليوم الانتخابي وعمليات الفرز".

وفي قراءته حول عدد اللوائح الـ103 مقارنة مع دورة العام 2018، يرى الأسعد أن "ارتفاع عدد اللوائح، لا يشير بالضرورة إلى تعزيز نسب المشاركة في الانتخابات رغم الحماسة اللافتة، أو تطوّر مفهوم وثقافة الديموقراطية لدى المواطنين، بل هي مرتبطة بجملة عوامل، منها توزيع خارطة القوى السياسية، وانكفاء البعض منها وانسحابه من المعركة الانتخابية كتيّار المستقبل، الذي فتح المجال أمام العديد من الطامحين في أوساطه للوصول إلى الندوة البرلمانية، بالترشّح وتشكيل اللوائح كدائرة الشمال الثانية التي شهدت أعلى نسبة بـ11 لائحة"، وأضاف أن "أحزب السلطة التي خاضت الانتخابات الماضية، استفادت من خبرتها السابقة وكيفية إدارتها للتحالفات والعملية الانتخابية وتشكيل لوائح جديدة".

وردًّا على سؤال حول مشاركة النساء الـ118 اللواتي انضوين في اللوائح الانتخابية، أجاب: "هذا التطور يندرج ضمن السياق التصاعدي لتعزيز دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وصناعة القرار، غير أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي لجميع المرشّحات، حيث أن التحدّي الأساسي، هو في إمكانية وصول المرأة إلى المجلس النيابي بقوتها الذاتية وليس لأنها منضوية في حزب سياسي أو مدعومة منه".
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