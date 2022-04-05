32
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الاقتصاد يطمئن :المفاوضات مع البنك الدولي لشراء القمح متقدمة
Lebanon 24
05-04-2022
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
لافتا كان اعلان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بأن المفاوضات جارية مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين".
وشكل بيان سلام«نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بالسيد أحمد حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح"، وفق ما اورد مكتب سلام .
وقال مصدر وزاري لـ «الديار» انها «ازمة موجودة بالفعل وكبيرة خاصة في ظل الشح الحاصل وعدم اتضاح ما اذا كان مصرف لبنان سيواصل سياسة دعم القمح».
وكان نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف كشف أن 3 مطاحن متوقفة عن العمل والسبب أن القمح الذي وصل من أوكرانيا تبيّن أنه تعرّض للرطوبة، مضيفا: «المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا». غير أنه أشار إلى أن كمية القمح الموجودة في المطاحن الاخرى لا تلبي حاجة كل السوق كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً، لافتا إلى أنه «قريبا سيصل 45 ألف طن من القمح الى لبنان تكفي لـ 25 يوماً إضافياً». من جانبه، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع الساعات المقبلة وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاذ مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات انتاجية منخفضة ومقننة. وحذر رمال من مغبة الإستمرار في اقفال مطاحن التاج التي سينتج عنها اقفال العديد من الأفران والمخابز على مساحة لبنان في الساعات المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
Lebanon 24
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
08:00 | 2022-04-05
05/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
13:41 | 2022-04-05
05/04/2022 01:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتهرت في برنامج "slchi" الكوميدي هل تذكرون نتالي نعوم؟.. شاهدوا كيف أصبحت! (صور)
Lebanon 24
اشتهرت في برنامج "slchi" الكوميدي هل تذكرون نتالي نعوم؟.. شاهدوا كيف أصبحت! (صور)
06:25 | 2022-04-05
05/04/2022 06:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على مغادرته القناة... مذيعة الـ"أم تي في" تنشر صورة مع زميلها السابق الشهير!
Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على مغادرته القناة... مذيعة الـ"أم تي في" تنشر صورة مع زميلها السابق الشهير!
08:33 | 2022-04-05
05/04/2022 08:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية في لبنان: منع انتصار حزب الله؟
Lebanon 24
السعودية في لبنان: منع انتصار حزب الله؟
05:00 | 2022-04-05
05/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:44 | 2022-04-06
أزمة خبز على الأبواب!
04:35 | 2022-04-06
الابيض: لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية
04:30 | 2022-04-06
باسيل يقفز فوق الانتخابات ويستعجل البت بتصريف الاعمال
04:23 | 2022-04-06
لبنان تحت تأثير رياح خماسينية حارة محملة بالغبار تستمر حتى هذا الموعد!
04:19 | 2022-04-06
شري : سنمد اليد لكل من يريد أن يعمل لأجل بيروت عاصمة الوحدة والكرامة
04:15 | 2022-04-06
المرتضى : سيبقى لبيروت صوت آخر هو صوت الثقافة الحرة والقيم والعدالة
فيديو
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
06/04/2022 11:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
06/04/2022 11:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
06/04/2022 11:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact