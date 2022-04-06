لبنان

وفاة شابين لبنانيين وإصابة آخر بحادث سير مروع في كندا!

Lebanon 24
06-04-2022 | 00:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب اسحاق عساف والشاب وائل ابراهيم رحيمي اثر حادث سير مروع وقع ليل الاثنين في أدمنتون في كندا.

كما نتج عن الحادث اصابة الشاب محمد شحيطة الذي كان في السيارة أيضاً وهو يرقد في المستشفى حالياً بحالة حرجة جدا.
 
 
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حادث سير

أدمنتون

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