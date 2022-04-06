جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار تستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان.

وفي هذا السياق، أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال اليومين المقبلين.

وتشهد كل من اليونان وليبيا ارتفاعاً بالضغط نحو 1016hpa الامر الذي سيولّد سرعة رياح نحو لبنان وسوريا يتراوح معدلها بين 70 و 80 كم في الساعة تكون ناشطة في شمال لبنان حيث ستبلغ 100 كم في الساعة.

اذاً، رياح مدارية مغبرة ستعبر فوق لبنان يليها سحب مرتفعة تترافق مع انخفاض بالحرارة ظهر الخميس وتعود الامطار المتفرقة يوم الجمعة مع عواصف رعدية محلية بنسبة 15% .

هذا وسوف تعاود الجبهة المدارية نشاطها اعتبارا من يوم السبت المقبل فترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي فيكون طقس احد الشعانين مشمساً ودافئاً.

ونشرت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر "فيسبوك صورة صباح اليوم بينت ان رجة الحرارة الساعة 6:30 صباحا في العاصمة بيروت بلغت 30.

طقس الأيام المقبلة

اليوم الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 80 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية، وتكون مغبرة أحيانا وتؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر. ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ و تكون نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية. تبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب على المرتفعات ليلا.

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية، ثم تعود لترتفع بشكل ملحوظ بدءا من الظهر مع رياح ناشطة تشتد احيانا وتكون محملة بالغبار، مما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 75 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، تكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و رطوبة مرتفعة مما يؤدي الى استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.