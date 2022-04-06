لبنان

تقدم في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-04-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-939264-637848287548941898.jpg
Doc-P-939264-637848287548941898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تفيد المعلومات ان تقدما كبيرا حصل في المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني، خلافا لكل التسريبات الاعلامية التي تقول عكس ذلك، وانه تم الاتفاق على الاطر الاساسية لبرنامج الصندوق ".

وفي المعلومات ان الساعات المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات ليتقرر في ضوئها امكان توقيع اتفاق مبدئي قبل سفر وفد الصندوق الى واشنطن نهاية الاسبوع.

وبحسب رئيس الوفد اللبناني الى المفاوضات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فان موظفي الصندوق سيعرضون الملف على رؤسائهم لإعداد كل المؤشرات المتعلقة بالخطة وآليات التنفيذ وعرض كل ما اتفق عليه والبرنامج وسائر التفاصيل. في هذا الوقت، يفترض أن يبدأ لبنان بتنفيذ ما يسمى "الخطوات المسبقة، أو الإجراءات المسبقة التي اتفق عليها مع الصندوق التي ستمهّد لحصوله على الموافقة النهائية". 

ومن المتوقع ان يضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الذي ينعقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية في أجواء الاجتماعات مع صندوق النقد، علما ان الجلسة ستناقش جدول اعمال من ٢١ بندا.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2022-04-06
04:35 | 2022-04-06
04:30 | 2022-04-06
04:23 | 2022-04-06
04:19 | 2022-04-06
04:15 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website