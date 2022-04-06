تقدم في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي

تفيد المعلومات ان تقدما كبيرا حصل في المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني، خلافا لكل التسريبات الاعلامية التي تقول عكس ذلك، وانه تم الاتفاق على الاطر الاساسية لبرنامج الصندوق ".

وفي المعلومات ان الساعات المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات ليتقرر في ضوئها امكان توقيع اتفاق مبدئي قبل سفر وفد الصندوق الى واشنطن نهاية الاسبوع.

وبحسب رئيس الوفد اللبناني الى المفاوضات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فان موظفي الصندوق سيعرضون الملف على رؤسائهم لإعداد كل المؤشرات المتعلقة بالخطة وآليات التنفيذ وعرض كل ما اتفق عليه والبرنامج وسائر التفاصيل. في هذا الوقت، يفترض أن يبدأ لبنان بتنفيذ ما يسمى "الخطوات المسبقة، أو الإجراءات المسبقة التي اتفق عليها مع الصندوق التي ستمهّد لحصوله على الموافقة النهائية".

ومن المتوقع ان يضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الذي ينعقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية في أجواء الاجتماعات مع صندوق النقد، علما ان الجلسة ستناقش جدول اعمال من ٢١ بندا.