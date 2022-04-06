32
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!
Lebanon 24
06-04-2022
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صفحة "
Weather Of Lebanon
" فيديو يظهر حيواناً يسير على الثلوج على أعالي جبال لبنان، وأرفقته بالقول: "على ما اعتقد هذا الحيوان الجميل هو الذئب العربي وهو أصغر سلالات الذئب الرمادي، وتم تصويره من على سفوح جبل المكمل الضخم، محيط الأرز
من لديه معلومات أكثر تحدّد نوعه ؟
ان اصطياد هذا الحيوان هو جريمة يعاقب عليها القانون وهو تعدّي على البيئة الحيوانية اللبنانية".
وانقسمت التعليقات على الفيديو، فمنهم من أشاد بجماله، ومنهم من انتقد نشره، فكتب أحد المتابعين: "على ما أظن لا يجب إرشاد الذين من الممكن أذيتهم على مناطق تواجدهم لأن القوانين موجودة لكن العبرة في تطبيقها". وأضاف آخر: "ياريت ما تكتبوا اسم المنطقة مشان ما يروحو يصطادوه".
المصدر: رصد لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
Lebanon 24
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
08:00 | 2022-04-05
05/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
13:41 | 2022-04-05
05/04/2022 01:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتهرت في برنامج "slchi" الكوميدي هل تذكرون نتالي نعوم؟.. شاهدوا كيف أصبحت! (صور)
Lebanon 24
اشتهرت في برنامج "slchi" الكوميدي هل تذكرون نتالي نعوم؟.. شاهدوا كيف أصبحت! (صور)
06:25 | 2022-04-05
05/04/2022 06:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على مغادرته القناة... مذيعة الـ"أم تي في" تنشر صورة مع زميلها السابق الشهير!
Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على مغادرته القناة... مذيعة الـ"أم تي في" تنشر صورة مع زميلها السابق الشهير!
08:33 | 2022-04-05
05/04/2022 08:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية في لبنان: منع انتصار حزب الله؟
Lebanon 24
السعودية في لبنان: منع انتصار حزب الله؟
05:00 | 2022-04-05
05/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:44 | 2022-04-06
أزمة خبز على الأبواب!
04:35 | 2022-04-06
الابيض: لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية
04:30 | 2022-04-06
باسيل يقفز فوق الانتخابات ويستعجل البت بتصريف الاعمال
04:23 | 2022-04-06
لبنان تحت تأثير رياح خماسينية حارة محملة بالغبار تستمر حتى هذا الموعد!
04:19 | 2022-04-06
شري : سنمد اليد لكل من يريد أن يعمل لأجل بيروت عاصمة الوحدة والكرامة
04:15 | 2022-04-06
المرتضى : سيبقى لبيروت صوت آخر هو صوت الثقافة الحرة والقيم والعدالة
فيديو
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
06/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
06/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
06/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact