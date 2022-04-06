لبنان

شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!

Lebanon 24
06-04-2022 | 01:07
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نشرت صفحة "

Weather Of Lebanon" فيديو يظهر حيواناً يسير على الثلوج على أعالي جبال لبنان، وأرفقته بالقول: "على ما اعتقد هذا الحيوان الجميل هو الذئب العربي وهو أصغر سلالات الذئب الرمادي، وتم تصويره من على سفوح جبل المكمل الضخم، محيط الأرز
من لديه معلومات أكثر تحدّد نوعه ؟
‏ان اصطياد هذا الحيوان هو جريمة يعاقب عليها القانون وهو تعدّي على البيئة الحيوانية اللبنانية".

 
وانقسمت التعليقات على الفيديو، فمنهم من أشاد بجماله، ومنهم من انتقد نشره، فكتب أحد المتابعين: "على ما أظن لا يجب إرشاد الذين من الممكن أذيتهم على مناطق تواجدهم لأن القوانين موجودة لكن العبرة في تطبيقها". وأضاف آخر: "ياريت ما تكتبوا اسم المنطقة مشان ما يروحو يصطادوه".
 
 
 
 
 
المصدر: رصد لبنان24
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