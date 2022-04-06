شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!



Weather Of Lebanon " فيديو يظهر حيواناً يسير على الثلوج على أعالي جبال لبنان، وأرفقته بالقول: "على ما اعتقد هذا الحيوان الجميل هو الذئب العربي وهو أصغر سلالات الذئب الرمادي، وتم تصويره من على سفوح جبل المكمل الضخم، محيط الأرز من لديه معلومات أكثر تحدّد نوعه ؟

‏ان اصطياد هذا الحيوان هو جريمة يعاقب عليها القانون وهو تعدّي على البيئة الحيوانية اللبنانية". من لديه معلومات أكثر تحدّد نوعه ؟‏ان اصطياد هذا الحيوان هو جريمة يعاقب عليها القانون وهو تعدّي على البيئة الحيوانية اللبنانية".

وانقسمت التعليقات على الفيديو، فمنهم من أشاد بجماله، ومنهم من انتقد نشره، فكتب أحد المتابعين: "على ما أظن لا يجب إرشاد الذين من الممكن أذيتهم على مناطق تواجدهم لأن القوانين موجودة لكن العبرة في تطبيقها". وأضاف آخر: "ياريت ما تكتبوا اسم المنطقة مشان ما يروحو يصطادوه".





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