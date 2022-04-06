لبنان

اتصالات مكثفة لوزير التربية لحل ملف اساتذة وعمداء الجامعة اللبنانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-04-2022 | 01:15
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يكثف وزير التربية عباس الحلبي اتصالاته مع المعنيين لحل قضية ملف العمداء في الجامعة اللبنانية تمهيدا لحل ملف الاساتذة المتفرغين، بعدما ادت التعقيدات السياسية الى شبك الملفين ببعضهما البعض.

 ويقول وزير التربية في هذا الاطار: نحن نسعى الى ذلك ولدي أمل بأن سلسلة الإتصالات التي نقوم بها بالتعاون مع بعض الفرقاء لتذليل العقبات التي تؤدي الى تظهير ملف العمداء الذي هو الملف الأساسي الذي يعقد، في حال عدم حله المراسيم الأخرى المتصلة بالجامعة اللبنانية.

ولم يعرف اذا كان الحلبي سيعيد طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء اليوم، لا سيما بعد دعوة اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم  أمام مدخل السراي الحكومي  تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء  تحت عنوان" المطالبة  بإقرار ملف التفرّغ فوراً".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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