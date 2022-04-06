أخبار مشجعة.. مغتربون وسيّاح إلى لبنان!

على الرغم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعشيها البلد، قد يطرأ بصيص أمل في الأيام المقبلة يُساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

فبحسب المعلومات فقد ارتفعت على ابواب الاعياد نسبة حجوزات الطيران إلى لبنان وبلغت نحو 80 بالمئة.

ولفت أحد أصحاب مكاتب السفر الى ان "الحجوزات هي بنسبة كبيرة من المغتربين اللبنانيين الذين قرروا على الرغم من كل الصعوبات ان يمضوا إجازة الأعياد في بلدهم وبين أهلهم، كما هناك نسبة لا بأس بها من الحجوزات للسياح خاصة من العراق والأردن الذين سيمضون عطلة عيد الفطر في لبنان".

وتوقع "زيادة نسبة الحجوزات خلال فصل الصيف مع تراجع التدابير الصحية المتعلقة بكورونا".