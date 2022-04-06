جعجع يقسم اصوات بشري التفضيلية: "نص لستريدا ونص لاسحق"

أعلن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "الحزب قد اتخذ قراراً في ما يتعلّق بتقسيم الصوت التفضيلي في قضاء بشري لإنتخابات 2022، وسيكون الصوت التفضيلي في مدينة بشري وبلدات: بقاعكفرا، بقرقاشا وبزعون ، مقيمين و مغتربين، والإغتراب فقط من بلدة حدث الجبة لصالح المرشحة عن المقعد الماروني في القضاء النائب ستريدا طوق جعجع، فيما المقيمين والمغتربين في بلدات: بلوزا، بان، قنوبين، حدشيت، حصرون، بريسات، الديمان، قنيور، بيت منذر، قنات، بلا، عبدين،برحليون، طورزا، المغر، مزرعة بني صعب ومزرعة عساف ، والمقيمين فقط في بلدة حدث الجبة ، سيعطون أصواتهم التفضيلية للمرشح عن المقعد الماروني في القضاء النائب جوزيف اسحق".

كلام جعجع جاء خلال اجتماع عقده في المقر العام للحزب في معراب، لرؤساء مراكز "القوّات اللبنانيّة" في قضاء بشري وأعضاء الماكينة الإنتخابيّة ومسؤولي مكاتب الانتخابات والمحاور الإنتخابيّة في القضاء في حضور: المرشحة عن المقعد الماروني في القضاء النائب ستريدا طوق جعجع والمرشح عن المقعد الماروني في القضاء النائب جوزيف اسحق.

من جهّتها، شددت النائب ستريدا جعجع على ضرورة الإلتزام بتقسيمات الصوت التفضيلي التي أقرّها الحزب والعمل على نشر هذه التقسيمات على أهلنا في القضاء ليتبعوها، لما في ذلك مصلحة المعركة الكبرى التي يخوضها حزب "القوّات اللبنانيّة" على مساحة الوطن من أجل إنقاذ لبنان وبالتالي حاضرنا ومستقبل أبنائنا في هذا البلد.

وأشارت الى أن هذا الإجتماع هو الأخير لرؤساء مراكز "القوّات اللبنانيّة" في قضاء بشري وأعضاء الماكينة الإنتخابيّة ومسؤولي مكاتب الانتخابات والمحاور الإنتخابيّة في القضاء في المقر العام للحزب في معراب ، باعتبار أن العمل منذ الآن سيكون على أرض المعركة أرض المعركة الإنتخابية .

أما النائب جوزيف اسحق، فقد لفت إلى أنه "يجب أن نأخذ مسألة تقسيم الصوت التفضيلي على محمل الجد واتباع التعليمات حرفياً لأن الحزب يدرك تماماً كيف يجب أن تدار المعركة وفي أي اتجاه وقد خلص إلى هذه التقسيمات بعد دراسة متأنيّة للأصوات وتوزيعها في قرى القضاء".

وتم التباحث في خطة النقل حيث وضع بتصرف الناخبين في قضاء بشري ، كافة التسهيلات ليتمكنوا من التنقل يوم الإنتخاب للإدلاء بأصواتهم .