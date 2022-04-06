مذكرة تعاون تقني وأكاديمي بين جامعة الحكمة والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية: ركيزة لتطوير العلم

وقعت رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني والدكتور بلال نصولي بصفته مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وممثلا الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة مذكرة تعاون تقني وأكاديمي بين جامعة الحكمة – كلية الصحة العامة والمجلس الوطني للبحوث العلمية – الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية تهدف لتعزيز التعاون وتطوير أطر التعليم والتدريب والبحوث العلمية في مجال السلامة الإشعاعية والإستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك بحضور عميدة كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة الدكتورة ديالا الخوري والمسؤولة عن التدريب والموارد البشرية في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتورة رولا بو خزام وعدد من الباحثين والإختصاصيين.وقد نوهت البروفسور البستاني بـ"أهمية هذا التعاون مؤكدة أن التكافل الأكاديمي والتضامن بين الجامعات ومؤسسات الدولة في لبنان يشكل ركيزة أساسية لتطوير العلم"، مشددة على "ضرورة العمل بشكل دائم لتطوير الطلاب وتحفيزيهم على اعتماد الآليات الحديثة لتطوير البحوث".كما لفت الدكتور نصولي إلى أن "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية منفتحة على التعاون المثمر والذي تشكل المذكرة مقدمة له"، منوهًا بـ"اهتمام جامعة الحكمة في تنشئة الطلاب على الحماية الإشعاعية والإستخدام الآمن للمصادر المشعّة".وبموجب مذكرة التعاون تستقبل مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية طلابًا من كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة وطلاب قسم دبلوم الحماية الإشعاعية لتدريبهم على الحماية الإشعاعية والوقاية من المصادر المشعّة، كما يستفيد باحثو الهيئة من الإمكانات المتوفرة في كلية الصحة العامة ضمن إطار تنفيذهم لمشاريع بحوث مشتركة.