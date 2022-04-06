لبنان

معركة المقاطعة السنيّة.. ماذا تحقق لـ"المستقبل"؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
06-04-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-939303-637848347788783269.jpg
Doc-P-939303-637848347788783269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد تكون نسبة التصويت السنيّة في الانتخابات النيابية المقبلة هي احدى عوامل تحديد وحسم نتيجة الانتخابات، من هنا يبدو الكباش حول استقطاب الشارع والناخب السني في اعلى درجاتها بين القوى والاحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.

حتى ان عودة السفير السعودي والسفراء الخليجيين المتوقعة خلال فترة قريبة، يعطيها البعض معاني مرتبطة بالانتخابات ومشاركة السنّة فيها، وهذا ما قد يكون جزءا من محاولة اعادة التوازن الى الساحة السياسية على اعتبار ان انكفاء السنّة سيؤدي الى انتصار كاسح لحزب الله.

لكن هذا الغياب السنّي عن الساحة الانتخابية له فوائد سياسية كبرى على تيار المستقبل، وليس غريبا ان يكون هو اكثر المتحمسين لفكرة المقاطعة والساعين اليها بكل الطرق غير المباشرة وهذا ما قد يتحول في اي لحظة الى تدخل مباشر في العملية الانتخابية والى دعوة علنية لعدم المشاركة.

تقول المصادر ان جزءا من ابتعاد تيار المستقبل عن المشهد السياسي هو فعل سياسي بحد ذاته، اذ لا يزال بيت الوسط احد اكثر المؤثرين بالعملية الانتخابية مثلا من خلال ايحائه لجمهوره بالمقاطعة. في الاصل تعليق العمل السياسي اعاد شد العصب المستقبلي الى حدود لم تكن ممكنة في حال شارك في الانتخابات وهذا قد يكون اول نتائج هذا الفعل السياسي.

سيحقق تيار المستقبل فوائد سياسية كبرى في حال حقق مقاطعة سنيّة كبيرة، اذ سيظهر مجددا باعتباره الزعيم الاساسي للطائفة السنّية والاقدر على التأثير عليها سياسيا، وهذا يناقض سردية الضعف والتراجع التي اسقطت عليه في السنوات الماضية والتي اثرت بشكل جدي على واقعه السياسي.

كما ان بيت الوسط سيضع المملكة العربية السعودية، التي تجافيه سياسيا، امام الامر الواقع وسيصبح مجددا المدخل الوحيد للحضور السعودي في لبنان، وسيقضي على طموحات خصومه  بوراثته سياسيا، خصوصا اذا عادت العلاقات بينه وبين الرياض الى سابق عهدها، وقد يكون هذا احد ابرز اهداف الرئيس سعد الحريري في كل ما يقوم به.

سيفشل خصوم الحريري في مواجهة حزب الله انتخابيا، وسيظهر ان الرجل هو الاقدر على فرض توازن سياسي مع الحزب داخل المؤسسات وخارجها وهذا سيكون احد اهم مكتسبات الحريري التي سيحصل عليها في حال تجاوب معه جمهوره وقاطع الانتخابات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2022-04-06
06:00 | 2022-04-06
05:00 | 2022-04-06
07:51 | 2022-04-06
07:48 | 2022-04-06
07:45 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website