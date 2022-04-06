لبنان

محاضر ضبط في حق ملحمتين في النبطية ومولدين في دير الزهراني

Lebanon 24
06-04-2022 | 02:50
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دهم فريق من وزارة الاقتصاد في النبطية، بمؤازرة دورية من مكتب أمن الدولة، محال ومؤسسات تجارية عدة، وتم تحرير محاضر ضبط بمولدات تعود لكل من (ح.ط)، و(ح.ع) في دير الزهراني، بسبب زيادة لافتة في الاسعار لديهما.
 
وتم تحرير محاضر ضبط في حق ملحمتين في النبطية، الاولى لعدم توافر شروط الصحة والنظافة فيها، والثانية بسبب تخطيها السعر المسموح به من وزارة الاقتصاد.
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