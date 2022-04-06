لبنان

هذا ما طلبته لجنة متابعة معمل نهر البارد من وزير الطاقة!

Lebanon 24
06-04-2022 | 03:09
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أكدت لجنة متابعة معمل نهر البارد في بيان  أنه "في إطار سعيها الدائم والمتواصل لرفع الغبن عن منطقة القيطع ( الجرد والوسط والساحل ) والافادة من الطاقة الكهربائية التي ينتجها معمل نهر البارد ( الكهرومائي ) الذي يغذي هذه المنطقة بالتيار الكهربائي ، التقت اللجنة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في مكتبه وعرضت معه الظلم الواقع على المنطقة لجهة عدم الافادة مما ينتجه معمل نهر البارد من الطاقة أسوة ببقية المناطق اللبنانية ، كما تقدمت بالطلب من معاليه زيادة قوة المحطة من ٢٠ ميغاوات الى ٤٠ ميغاوات ليتسنى لها تزويد كامل قرى منطقة القيطع بالطاقة الكهربائية ، ودعته الى زيارة المعمل في أقرب وقت ممكن للاطلاع عليه عن قرب ، وما يمكن عمله لزيادة قوة الانتاج بغية رفع ساعات التغذية لهذه المنطقة".

كما وعد الوزير بـ "العمل في أقرب وقت على زيادة ساعات التغذية لمنطقة القيطع المستفيدة من المعمل في وقت قريب وذلك بعد إجراء الترتيبات اللازمة مع المؤسسة".

وفي ختام الزيارة شكر منسق اللجنة الشيخ يحيى الرفاعي للوزير فياض حسن الاستقبال والتجاوب، كما شكر "للإخوة في حزب الله تعاونهم على ترتيب هذه الزيارة من أجل خدمة المنطقة وأهلها "
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