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لبنان
كيف تبدو الاجواء في طرابلس بعد إشكال الأمس الدامي؟
Lebanon 24
06-04-2022
|
03:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وحدات الجيش تنفذ انتشارا في محلة رفاعية وساحة النجمة بطرابلس، منذ ليل امس، بعد حادثة اطلاق النار التي ادت الى سقوط 3 جرحى احدهم حالته وصفت بالحرجة اثر خلافات ثأرية.
ويسود الهدوء والحذر في الشوارع المحيطة لمكان الاشكال، في حين اغلقت بعض المدارس ابوابها حفاظاً على سلامة طلابها خوفاً من اي ردة فعل بعد احداث امس.
كما يحلق طيران مروحي تابع للقوات الجوية في الجيش على علو متوسط فوق سماء مدينة طرابلس.
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