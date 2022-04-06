بعد الأخذ والرد في موضوع زيارة البابا.. هذا ما أعلنه المطران صياح

أكد المطران بولس صياح أن زيارة البابا فرنسيس واضحة ومؤكدة خصوصا بعد الرسالة التي نقلها السفير البابوي للرئيس عون.

وأضاف في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن الزيارة تأتي بعد الانتخابات لتشجيع اللبنانيين على الإنطلاق بمسار جديد ولتناول قضية اللاجئين.