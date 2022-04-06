لبنان

بعد الأخذ والرد في موضوع زيارة البابا.. هذا ما أعلنه المطران صياح

Lebanon 24
06-04-2022 | 03:17
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أكد المطران بولس صياح أن زيارة البابا فرنسيس واضحة ومؤكدة خصوصا بعد الرسالة التي نقلها السفير البابوي للرئيس عون.
وأضاف في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن الزيارة تأتي بعد الانتخابات لتشجيع اللبنانيين على الإنطلاق بمسار جديد ولتناول قضية اللاجئين.
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