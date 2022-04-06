جلسة حكومية في السراي الحكومي

يعقد مجلس الوزراء ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية.