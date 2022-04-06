لبنان

جلسة حكومية في السراي الحكومي

Lebanon 24
06-04-2022 | 03:37
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يعقد مجلس الوزراء ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية.
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