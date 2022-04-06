أبو زيد استغرب التشويش على زيارة البابا لبنان

غرد النائب السابق أمل ابو زيد عبر حسابه على "تويتر" : "نستغرب هذه الحملة اليوم على رئاسة الجمهورية بسبب الاعلان عن موعد زيارة قداسة البابا لبنان.

إن ما قرأناه من عناوين ومن مواقف داخلية هو محاولة للتشويش على هذه الزيارة في الدوائر الفاتيكانية انطلاقا من خلفيات كيدية سياسية لا مصلحة للبنان بها".