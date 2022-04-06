المكاري: نسعى لاعتماد ميثاق شرف اعلامي لتخفيف التوترات خلال الانتخابات

جال وزير الاعلام زياد المكاري في مبنى "تلفزيون لبنان" في محلة تلة الخياط في بيروت، في حضور مديرة التلفزيون فيفيان لبس ومستشاره بطرس فرنجية، حيث تفقد سير العمل في اقسامه واطلع على حال الاعلاميين والفنيين العاملين في التلفزيون.وفي حديث لـ"تلفزيون لبنان" قال الوزير المكاري: "ما نسعى اليه اليوم عبر الوسائل الاعلامية وعلى ابواب الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الخامس عشر من ايار، اعتماد ميثاق شرف اعلامي يساهم في تخفيف التوترات والتشنجات خلال الفترة الانتخابية، وخصوصا انه في الانتخابات ترتفع بورصة شد العصب الحزبي أو الطائفي أو المناطقي، وهنا المسؤولية تكمن في تخفيف هذا التوتر على كل من الوسيلة الاعلامية والمراسل الصحافي".وعن جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في السرايا، قال الوزير المكاري: "العديد من البنود أحيلت على مجلس النواب، وفي ما خص خطة الكهرباء طُلب من وزير الطاقة اعداد دراسة جديدة لتقديم خطة للكهرباء خلال شهر".واشار الى ان "العائق الاساسي امام تحقيق بعض الامور الادارية هو عدم توافر الاموال".وختم ردا على سؤال عن تحسين احوال موظفي تلفزيون لبنان بالقول: "ان كل الموظفين في الدولة اللبنانية، يعانون من هذه الأزمة الخانقة ونحاول جاهدين ضمن الادارات التابعة لوزارة الاعلام اعداد مشروع يساهم في تحسين اوضاع العاملين ليصار الى عرضه على مجلس الوزراء".