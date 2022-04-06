لبنان

إطلاق نار قرب روضة الشهيدين في الضاحية... ماذا حصل؟

Lebanon 24
06-04-2022 | 04:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة شخصين بأرجلهم جراء اطلاق نار قرب روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد اشكال فردي.
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روضة الشهيدين

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