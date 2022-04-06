لبنان

نفّذا أكثر من ٢٠ عملية سلب طالت عمالا اجانب...هذا ما حل بهما!

Lebanon 24
06-04-2022 | 04:05
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بجميع أنواعها على الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد ان كَثُرت في الآونة الأخيرة عمليّات السلب التي طالت العديد من العمال الأجانب في محلة سن الفيل، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

 بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية المتورّطَيْن بعمليات السلب، وهما كل من اللبنانيّيَن:

ش. غ. (مواليد عام 1999)
م. ج. (مواليد عام 1990)
   بتاریخ 29-3-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة سن الفيل.

  بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة اشتراكهما بتنفيذ أكثر من /20/ عملية سلب في محلّة سن الفيل طالت العديد من العمال الأجانب، وأنّهما ينشطان في هذا المجال منذ حوالى الشهرين. كما اعترفا بتعاطي المخدرات.

 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودِعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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