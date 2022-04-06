تعيين فادي سليم أميناً عاماً لجمعية المصارف

تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية الاستثنائية لجمعية مصارف لبنان المتّخذ بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢، تم تعيين الدكتور فادي سليم خلف أميناً عاماً جديداً لها وذلك ابتداءً من نيسان ٢٠٢٢. للدكتور خلف خبرة واسعة في العمل المصرفي والمالي محلياً ودولياً، حيث شغل منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية لعشر سنوات (٢٠٠٩ – ٢٠١٩) والرئيس والمدير التنفيذي لبورصة بيروت لعشر سنوات أيضاً (١٩٩٩ – ٢٠١٩).

خلف حائز على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون، حيث حملت أطروحته عنوان "فعالية تدخلات المصارف المركزية في أسواق القطع". وهو مؤلف كتاب بعنوان "انهيار الليرة بين عامي ١٩٨٢ و١٩٩٢، التاريخ الذي يلاحقنا".

وخلف عضو مستقلّ في مجالس إدارية ولجان مصرفية عدّة، وعمل في فرنسا بصفته مستشار مالي ومدير عام، وهو عضو في الرابطة الفرنسية للمحللين التقنيين (AFATE) في فرنسا منذ عام ١٩٩١.

هو خبير اقتصادي ومستشار مالي ومصرفي، وعضو في مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعنية بحوكمة الشركات، وفي رصيده العديد من الأبحاث والمنشورات والمؤتمرات الدولية في مجال الأسواق المالية.