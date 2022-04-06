لبنان

شري : سنمد اليد لكل من يريد أن يعمل لأجل بيروت عاصمة الوحدة والكرامة

Lebanon 24
06-04-2022 | 04:19
A-
A+
Doc-P-939338-637848409198899413.jpg
Doc-P-939338-637848409198899413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اكد النائب أمين شري في حفل اطلاق لائحة "وحدة بيروت"، "مد اليد لكل من يريد  أن يعمل لأجل بيروت عاصمة الوحدة والكرامة"، معلنا عن عناوين خطة عمل المرحلة القادمة.
 
وقال شري في كلمته: "نطل اليوم في واحدة من اصعب الظروف واقصى المحن، نطل من بيروت لأجل بيروت صاحبة الهوية العصية على التبديل والتغيير وقلب الحقائق، بيروت مدينة التعايش والتعارف والتسامح وأيقونة التنوع، بيروت مدينة العروبة والوحدة وقضايا الأمة والامها وأحلامها، بيروت لكل أبنائها ترفض الانزواء والاقصاء والتناحر، بيروت المتألمة في 4 آب والمجروحة بألف جرح ممن ظلمها وتآمر عليها وأراد محو حقيقة المعتدين عليها. البعض يرفع شعار بيروت ألف مرة ولا يقول الحقيقة مرة واحدة، ونحن نسكت عن التهم والتضليل والتشويه ألف مرة ولكننا نقول الحقيقة ونرفض استثمار الالام في طلب المواقع والمناصب".
 
وتوجه الى "أهل بيروت الشرفاء" بالقول: "لكم أن تختاروا بين خطاب الترهيب والاقصاء والاتهام ورفض العيش المشترك، لكم أن تختاروا بين الذين يرفضون الحرب على أعداء الخارج ولكنهم يشرعون ابواب الحرب على الأهل في الداخل، وأما خطاب لائحة وحدة بيروت فهو خطاب الرافض للفرقة، المتوثب لمد اليد لكل من يريد أن يعمل لأجل بيروت خطاب المستنكر للاعتداء على عاصمة الوحدة والكرامة".
 
وأعلن أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا الدينية والوطنية والاخلاقية في الانتخابات السابقة فاننا نقود الانتخابات هذا العام للعمل على: 

1 - النهوض المالي والنقدي
- خطة التعافي     
- اصلاح واعادة هيكلية القطاع المصرفي
- ضمان اموال المودعين

2 - النهوض الاقتصادي
- تحفيذ ودعم القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة وقطاع المعرفة وكفائات الشباب اللبناني

3 - النهوض التربوي
- تعزيز المدرسة الرسمية ودورها
- حماية ورعاية الجامعة اللبنانية الوطنية

4 - النهوض الاجتماعي
- العمل على استمرار بطاقة حياة
- التنفيذ العملي للبرنامج الاقسر فقرا
- اصدار البطاقة التموينية
- تعزيز وتحفيذ الاستثمار لايجاد الفرص للشباب والحد من البطالة
- متابعة تنفيذ قانون 220 الذي يلبي الحاجات المختلفة لذوي الاحتياجات الاضافية

5 - العمل على انفاذ الاستراتجية الصحية
- تعزيز كفائات المستشفيات ولا سيما الحكومية منها ووقف هجرة الاطباء والممرضين
- اقرار البطاق الصحية
- تأمين وجود الدواء وخفض فاتورته ومكافحة سوق الاحتقار
- تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في المناطق اللبنانية

6 - العمل لاصدار التشريعات اللازمة
- لحماية المتعثرين عن تسديد قروضهم
- اقتراح تصفير الفوائد لبعض القروض
- العمل الجدي لمواصلة مكافحة الفساد واصدار التشريعات اللازمة".
 
وختم: "أحبائي أهلي أبناء بيروت باقون كما كنا. الاهتمام ورعاية بيروت وأبنائها في المزرعة - المصيطبة - راس بيروت - الباشورة - زقاق البلاط - عين المريسة - ميناء الحصن - المرفأ. كذلك في الاشرفية والصيفي والمدور والرميل الاهتمام بأبنائنا البيروتيين: في الضاحية - خلدة - بشامون - دير قوبل - عرمون - الناعمة وحارتها - الجية - السعديات - وجدرا كما في كل المناطق اللبنانية، وأيضا تحياتي الى أهلي في بلاد الاغتراب. هذا وعد منا لذلك باقون نحمي ونبني".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2022-04-06
06:00 | 2022-04-06
05:00 | 2022-04-06
07:51 | 2022-04-06
07:48 | 2022-04-06
07:45 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website