شري : سنمد اليد لكل من يريد أن يعمل لأجل بيروت عاصمة الوحدة والكرامة

اكد النائب أمين شري في حفل اطلاق لائحة "وحدة بيروت"، "مد اليد لكل من يريد أن يعمل لأجل بيروت عاصمة الوحدة والكرامة"، معلنا عن عناوين خطة عمل المرحلة القادمة.وقال شري في كلمته: "نطل اليوم في واحدة من اصعب الظروف واقصى المحن، نطل من بيروت لأجل بيروت صاحبة الهوية العصية على التبديل والتغيير وقلب الحقائق، بيروت مدينة التعايش والتعارف والتسامح وأيقونة التنوع، بيروت مدينة العروبة والوحدة وقضايا الأمة والامها وأحلامها، بيروت لكل أبنائها ترفض الانزواء والاقصاء والتناحر، بيروت المتألمة في 4 آب والمجروحة بألف جرح ممن ظلمها وتآمر عليها وأراد محو حقيقة المعتدين عليها. البعض يرفع شعار بيروت ألف مرة ولا يقول الحقيقة مرة واحدة، ونحن نسكت عن التهم والتضليل والتشويه ألف مرة ولكننا نقول الحقيقة ونرفض استثمار الالام في طلب المواقع والمناصب".وتوجه الى "أهل بيروت الشرفاء" بالقول: "لكم أن تختاروا بين خطاب الترهيب والاقصاء والاتهام ورفض العيش المشترك، لكم أن تختاروا بين الذين يرفضون الحرب على أعداء الخارج ولكنهم يشرعون ابواب الحرب على الأهل في الداخل، وأما خطاب لائحة وحدة بيروت فهو خطاب الرافض للفرقة، المتوثب لمد اليد لكل من يريد أن يعمل لأجل بيروت خطاب المستنكر للاعتداء على عاصمة الوحدة والكرامة".وأعلن أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا الدينية والوطنية والاخلاقية في الانتخابات السابقة فاننا نقود الانتخابات هذا العام للعمل على:1 - النهوض المالي والنقدي- خطة التعافي- اصلاح واعادة هيكلية القطاع المصرفي- ضمان اموال المودعين2 - النهوض الاقتصادي- تحفيذ ودعم القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة وقطاع المعرفة وكفائات الشباب اللبناني3 - النهوض التربوي- تعزيز المدرسة الرسمية ودورها- حماية ورعاية الجامعة اللبنانية الوطنية4 - النهوض الاجتماعي- العمل على استمرار بطاقة حياة- التنفيذ العملي للبرنامج الاقسر فقرا- اصدار البطاقة التموينية- تعزيز وتحفيذ الاستثمار لايجاد الفرص للشباب والحد من البطالة- متابعة تنفيذ قانون 220 الذي يلبي الحاجات المختلفة لذوي الاحتياجات الاضافية5 - العمل على انفاذ الاستراتجية الصحية- تعزيز كفائات المستشفيات ولا سيما الحكومية منها ووقف هجرة الاطباء والممرضين- اقرار البطاق الصحية- تأمين وجود الدواء وخفض فاتورته ومكافحة سوق الاحتقار- تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في المناطق اللبنانية6 - العمل لاصدار التشريعات اللازمة- لحماية المتعثرين عن تسديد قروضهم- اقتراح تصفير الفوائد لبعض القروض- العمل الجدي لمواصلة مكافحة الفساد واصدار التشريعات اللازمة".وختم: "أحبائي أهلي أبناء بيروت باقون كما كنا. الاهتمام ورعاية بيروت وأبنائها في المزرعة - المصيطبة - راس بيروت - الباشورة - زقاق البلاط - عين المريسة - ميناء الحصن - المرفأ. كذلك في الاشرفية والصيفي والمدور والرميل الاهتمام بأبنائنا البيروتيين: في الضاحية - خلدة - بشامون - دير قوبل - عرمون - الناعمة وحارتها - الجية - السعديات - وجدرا كما في كل المناطق اللبنانية، وأيضا تحياتي الى أهلي في بلاد الاغتراب. هذا وعد منا لذلك باقون نحمي ونبني".