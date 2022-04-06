لبنان

لبنان تحت تأثير رياح خماسينية حارة محملة بالغبار تستمر حتى هذا الموعد!

Lebanon 24
06-04-2022 | 04:23
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم صباحا يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية ثم تعود لترتفع بشكل ملحوظ بدءا من الظهر مع رياح ناشطة تشتد احيانا وتكون محملة بالغبار، ما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي حار  يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة محملة بالغبار وتستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، لذا نحذر من ارتفاع منسوب مياه الأنهر نتيجة سرعة ذوبان الثلوج وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و24 درجة).
 
- الطقس المتوقع في لبنان: 
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 75 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية، وتكون مغبرة أحيانا وتؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر. ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ (فوق معدلاتها بحدود ال10 درجات على الساحل) وتكون نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية، تبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب على المرتفعات ليلا.
 
الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية ثم تعود لترتفع بشكل ملحوظ بدءا من الظهر مع رياح ناشطة تشتد احيانا وتكون محملة بالغبار، ما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
 
الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 60 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية وتكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و رطوبة مرتفعة، ما يؤدي الى استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع هطول امطار خفيفة محلية تكون غزيرة شمال البلاد اعتبارا من بعد ظهر الجمعة وحتى فجر السبت.
 
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها الربيعية لهذا الشهر مع ضباب على المرتفعات.
 
- الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية شرقية ليلا، جنوبية غربية نهارا ناشطة، سرعتها بين 25 و 55 كم/س، تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 75 كم/س.
- الانقشاع: متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 5 و 50 %
- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,21
- ساعة غروب الشمس: 19,01
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