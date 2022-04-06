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لبنان
أزمة خبز على الأبواب!
Lebanon 24
06-04-2022
|
04:44
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أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، انه "للاسبوع الثاني على التوالي تشهد الافران والمخابز في كل المناطق اللبنانية نقصا في تسليمات الطحين من المطاحن لاسباب عديدة ، الامر الذي أدى الى توقف عدد من الافران عن انتاج الخبز ، ما زاد الطلب على الخبز لدى الافران الاخرى التي تعمل وما زال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لاكثر من يوم واحد".
واشار الاتحاد الى "ان ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الاقليمية، اضافة الى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الاسبوعين ،الامر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان".
وأعلن "اننا اليوم، وعلى ابواب ازمة خبز ناتجة عن توقف العديد من المطاحن عن العمل، بسبب عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح وعدم صدور نتائج الفحوص المخبرية ، امام هذا الواقع نسأل المعنيين كيف سيتمكن اصحاب الافران والمخابز من تأمين الطحين لانتاج الخبز؟".
واشار الى "اننا وقد حذرنا مرارا وتكرارا من ان مصرف لبنان يؤخر تسديد ثمن بواخر القمح المستورد لاسباب مجهولة نأمل ألا تكون تصفية حسابات سياسية على حساب المطاحن والافران والشعب اللبناني برمته".
وناشد اتحاد المخابز والافران في لبنان رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء كافة "العمل على ارساء الاستقرار في لقمة عيش الفقير والطلب الى الجهات المعنية في مصرف لبنان وباقي الادارات تسهيل عملية استيراد القمح في ظل الظروف الدولية التي تشهد الكثير من الازمات والصعوبات التي تؤثر على عملية استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي".
وطالب الاتحاد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام "المعني مباشرة بهذا الموضوع بمصارحة الناس عن الواقع التمويني، ولاسيما في مادة القمح لعدم تحميل الافران والمخابز أي مسؤولية في حال توقفها عن العمل".
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