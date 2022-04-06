لبنان

هاشم: ما اثير حول قرض البنك الدولي لخطة نقل بيروت يثير الريبة

Lebanon 24
06-04-2022 | 04:52
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 رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، ان "ما اثير حول قرض البنك الدولي لخطة نقل بيروت يثير الريبة والشك بالاسباب التي دفعته لمثل هذا القرار المجحف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ، وكأن هناك استهدافا متعمدا مترامي الاطراف لزيادة الضغط على لبنان واللبنانيين، ومن ضمن حملة جامعة  وعلى كل المستويات ، وهو ما يستدعي تحركا سريعا من الحكومة للحفاظ على القرض والسعي للتفاهم على خطوات تنفيذية سريعة اذ ان الحكومات تتحمل بعضا من مسؤولية التأخير الذي حصل لتصل الامور الى هذا الحد".

 
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