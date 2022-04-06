مستشار الرئيس الحص نفى الإشاعات عن وفاته

نفى مستشار الرئيس الدكتور سليم الحص، رفعت بدوي، صحة الأخبار التي تتناقلها مجموعات "واتساب" وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الحص.



وأكد في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أن كل ما ينشر في هذا الإطار لا يعدو كونه إشاعات.