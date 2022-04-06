لبنان

مستشار الرئيس الحص نفى الإشاعات عن وفاته

Lebanon 24
06-04-2022 | 05:17
A-
A+
Doc-P-939357-637848442814124800.jpeg
Doc-P-939357-637848442814124800.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى مستشار الرئيس الدكتور سليم الحص، رفعت بدوي، صحة الأخبار التي تتناقلها مجموعات "واتساب" وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الحص.

وأكد في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أن كل ما ينشر في هذا الإطار لا يعدو كونه إشاعات.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
تداول فيديو يزعم وفاة "دوبلير" في مسلسل مصري
lebanon 24
06/04/2022 15:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة شابين لبنانيين وإصابة آخر بحادث سير مروع في كندا!
lebanon 24
06/04/2022 15:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الفنانين يكشف حقيقة وفاة الممثل القدير
lebanon 24
06/04/2022 15:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"شاب متل القمر"... وفاة نقيب في الجيش من بلدة جبيلية (صورة)
lebanon 24
06/04/2022 15:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

سليم الحص

وفاة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2022-04-06
06:00 | 2022-04-06
05:00 | 2022-04-06
07:51 | 2022-04-06
07:48 | 2022-04-06
07:45 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website