وزير الزراعة: العمل جار لتطبيق خطة الوزارة للنهوض بقطاع القمح في لبنان

إستقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض يرافقه مستشار المجلس المحامي ايلي كعدي، حيث تم البحث في خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح.وأكد الحاج حسن خلال اللقاء ان "كادرات الوزارة تعمل ليل نهار من اجل الدفاع عن الأمن الغذائي للمواطن ، وان فريقا من المتخصصين يعمل دون توقف من أجل تطوير زراعة القمح في لبنان بشقيه الطري والصلب، وان العمل جار لتطبيق خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح في لبنان".بدوره كشف الأبيض عن "خطة من اجل العودة الى الجذور والارض بزراعة القمح وهو هدف وطني واستراتيجي".كما كشف عن "تفعيل عمل مؤسسة تعاونية للتنمية الزراعية لتشمل كل لبنان، والتواصل مع كل الابرشيات الارثوذكسية في كل المحافظات وحضهم على زراعة الاراضي بالقمح ودوار الشمس من اجل الاكتفاء الذاتي، لكي نكون دولة منتجة وليس دولة تعيش على الاستيراد من الخارج".