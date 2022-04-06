لبنان

دريان بحث مع سفير اندونسيا في العلاقات بين البلدين والتقى وفدا من حماس

Lebanon 24
06-04-2022 | 06:45
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من مجلس النواب الإقليمي الإندونيسي برئاسة الدكتور محيي الدين ضم: أعضاء المجلس الدكتور تامسيل لينرونج، القس فيرناندو سيناغا، يرافقهم السفير الإندونيسي في لبنان هاجريانتو طهاري، والمستشار السياسي بالسفارة أديللا فيراسة.

 وبعد اللقاء قال الدكتور محيي الدين:" تشرفنا اليوم يزيارة سماحته وجرى البحث معه حول توطيد العلاقات، وسبل التعاون بين إندونيسيا ولبنان، بخاصة مع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وتكثيف التعاون في المستقبل القريب في مجالات عدة لا سيما الاقتصادية والدينية والثقافية، وقد تمنينا على سماحته زيادة أعداد الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية التابعة لدار الفتوى".

واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من حركة حماس الذي قدم له التهاني بشهر رمضان المبارك، وتم تداول الشؤون الإسلامية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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