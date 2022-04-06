هذا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعيّة عن برنامج "أمان" والبطاقة التمويلية

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار الشؤون الاجتماعية والمعيشية ومراحل تنفيذ برنامج " أمان".

وبعد اللقاء، قال الحجار إنّ "وزارة الشؤون بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج "أمان"، والبطاقة التمويلية تنتظر تمويل البنك الدولي".