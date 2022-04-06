السفيرة الأميركية زارت جامعة سيدة اللويزة للاطلاع على واقع التعليم العالي

زارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا جامعة سيدة اللويزة (NDU)، ضمن إطار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، حيث التقت رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري ونواب الرئيس، وكان لها محطة في متحف الجامعة وحلقة حوار مع طلاب الجامعة.تأتي هذه الزيارة للإطلاع على واقع التعليم العالي في لبنان والتحديات التي تواجهه خلال هذه الفترة الصعبة.في مداخلته شدد رئيس الجامعة على أنه "رغم المطبات تعمل الجامعة والجسم التعليمي على المحافظة على المستوى الأكاديمي وتقديم جودة التعليم خصوصا أن جامعة سيدة اللويزة (NDU) هي جامعة معتمدة مؤسساتيا من قبل NECHE - كما استحصلت على اعتمادات منهجية في كلياتها السبع".وثمن الأب الخوري هذه الزيارة والتعاون القائم بين الجامعة والسفارة الأميركية.شياوعبرت السفيرة شيا من جهتها، عن سرورها لزيارة الجامعة، قائلة: "أننا نتشارك القيم نفسها ونحن هنا لبناء الأمل. وتفتخر السفارة الأميركية بدعم المبادرات التربوية المختلفة للبنان واللبنانيين وسيكون لدينا شراكات وفرص عمل".وختمت زيارتها بلقاء حواري مع الطلاب الذين شاركوها همومهم وهواجسهم، وتطلعاتهم وأحلامهم في حضور رئيس الجامعة، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور ميشال حايك، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الأباتي سمعان بو عبدو، وعميد شؤون الطلاب الدكتور شربل زغيب.