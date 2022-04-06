إشكال وتضارب بالايدي... ماذا حصل في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فوري عند تقاطع اشارة عزمي في طرابلس، بسبب أفضلية مرور بين سائق "فان" وسائق سيارة أجرة. وتطوّر الى تلاسن وتضارب بالايدي.



وعمل لاحقاً عدد من المواطنين على فضّ الاشكال.