لبنان

إشكال وتضارب بالايدي... ماذا حصل في طرابلس؟

Lebanon 24
06-04-2022 | 06:56
A-
A+
Doc-P-939390-637848504825747694.jpg
Doc-P-939390-637848504825747694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فوري عند تقاطع اشارة عزمي في طرابلس، بسبب أفضلية مرور بين سائق "فان" وسائق سيارة أجرة. وتطوّر الى تلاسن وتضارب بالايدي.

وعمل لاحقاً عدد من المواطنين على فضّ الاشكال.
 
 
مواضيع ذات صلة
كيف تبدو الاجواء في طرابلس بعد إشكال الأمس الدامي؟
lebanon 24
06/04/2022 15:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: الإشكال العائلي في طرابلس محلّ متابعة حثيثة من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني موجود وأدعو اللبنانيين إلى الإنتباه على أمنهم
lebanon 24
06/04/2022 15:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توترٌ وإشكالات.. ماذا يجري في طرابلس؟
lebanon 24
06/04/2022 15:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكالٌ وإطلاق نار قرب مسجدٍ في طرابلس.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
06/04/2022 15:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

إشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2022-04-06
06:00 | 2022-04-06
05:00 | 2022-04-06
07:51 | 2022-04-06
07:48 | 2022-04-06
07:45 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website