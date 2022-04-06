لبنان

حريق كبير في حرش الصنوبر في بيت جيدة

Lebanon 24
06-04-2022 | 07:02
A-
A+
Doc-P-939391-637848508185050869.jpg
Doc-P-939391-637848508185050869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل عناصر من الدفاع المدني - مركز سير الضنية على إخماد حريق كبير شبّ في حرش الصنوبر في بيت جيدة.
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: اخماد حريق داخل غرفة للامداد بالطاقة الكهربائية في الضبية
lebanon 24
06/04/2022 15:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً ضرب خيمة للنازحين في البقاع (صور)
lebanon 24
06/04/2022 15:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق أعشاب وأشجار بين كرم سده وكفرفو
lebanon 24
06/04/2022 15:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: حريق اعشاب في نهر ابراهيم
lebanon 24
06/04/2022 15:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

الدفاع المدني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2022-04-06
06:00 | 2022-04-06
05:00 | 2022-04-06
07:51 | 2022-04-06
07:48 | 2022-04-06
07:45 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website